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"بن غفير" و"سموتريتش" يخوضان انتخابات "الكنيست" ضمن قائمة واحدة

27 اغسطس 2022 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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المتطرفان بن غفير وسموتريتش

اتفق رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الكاهاني إيتمار بن غفير، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، على خوضهما انتخابات "الكنيست" المقررة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن قائمة واحدة.

وأعلنا في بيان مشترك خوضهما انتخابات "الكنيست" معًا ضمن قائمة "الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت"، وذلك بعد اجتماع ثلاثي جمع بين سموتريتش وبن غفير ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق، بنيامين نتنياهو.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، فإنّ سموتريتش سيترأس القائمة يليه بن غفير الذي سيحصل حزبه على 5 مقاعد ضمن العشرة الأولى (2، 5، 7، 9 و10).

وأكد سموتريتش في تغريدة له على "تويتر"، أنه "توصل لاتفاق مع بن غفير على خوض انتخابات "الكنيست" معًا، من أجل تحقيق الفوز لمعسكر اليمين"؛ على حد تعبيره.

وجاء الاتفاق بين المتطرفَين بن غفير وسموتريتش بعد مساع بذلها نتنياهو على مدار الأسابيع الأخيرة في ظل الخلافات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وقد أشاد نتنياهو بالاتفاق معتبرًا أنه "كان مطلب الساعة من أجل ضمان الفوز لمعسكره وتشكيل حكومة مستقرة لمدة 4 سنوات قادمة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#انتخابات الكنيست #بن غفير #سموتريتش

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