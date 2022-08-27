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"الاحتلال" يُغرق مركب صيد قبالة شاطئ رفح

27 اغسطس 2022 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أغرقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مركب صيد قبالة شاطئ بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية فإنّ زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة رفح، وأغرقت مركب صيد غرب الميناء يعود للصياد عمر البردويل.

ويُعدُّ الصيد واحدًا من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووِفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإنّ نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يُسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحقّ قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنصُّ اتفاقية (أوسلو) المُوقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًّا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أنّ الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تمامًا.

#مساحة الصيد #بحرية الاحتلال #اعتقال صياد #مهنة الصيد #مركب صيد

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