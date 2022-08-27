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أبو شهلا يقود مباراة عُمان وليبيا بجدارة

27 اغسطس 2022 . الساعة 02:52 بتوقيت القدس
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الحكم أبو شهلا (2).jpg

قاد الحكم الدولي الفلسطيني محمد أبو شهلا بجدارة مباراة منتخبي عُمان وليبيا التي أقيمت أمس، ضمن المجموعة الثانية، لبطولة كأس العرب للناشئين، التي تستضيفها دولة الجزائر الشقيقة.

وساعد أبو شهلا في اللقاء مواطنه خلدون أبو قبيطة من الضفة الغربية، والجزائري سراج محمد، والكويتي عمار اشكناني رابعاً.

وأثنى مقيم حكام اللقاء على أداء الحكم أبو شهلا وما قدمه من مستوى راقي خلال اللقاء، ما يعكس مدى تطور الحكم الفلسطيني.

وتُعتبر هذه المباراة الأولى التي تُسند لأبو شهلا حكماً للساحة، حيث سبق وأن كلف حكماً رابعاً في مباراة عُمان واليمن.

يُذكر أن المباراة انتهت لمصلحة منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف واحد.

#الحكم محمد أبو شهل

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