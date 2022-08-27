بلاطة يهزم هلال القدس في بطولة كأس أبو عمار

غزة / مؤمن الكحلوت:

تغلب فريق مركز بلاطة على نظيره هلال القدس بهدف نظيف ، في افتتاح لقاءات المجموعة الثانية من بطولة كأس أبو عمار بكرة القدم لأندية المحترفين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين، فالهلال المقدسي حاول من خلال الرباعي شاهر الطويل، ومحمود عويسات، ومحمد عبيد، وهاني عبد الله هز شباك الضيوف، في المقابل، حاول بلاطة من خلال عبد الحميد أبو حبيب، وليث خروب، وأدهم أبو رويس، ونمر واصف أن يشكل خطورة على مرمى الفريق المقدسي.

ومرت النصف ساعة الأولى بشكل هادئ، فيما شهدت الدقيقة 34 طرد مهاجم بلاطة ليث خروب، الذي أمسك الكرة بشكل متعمد، وهو حاصل على بطاقة صفراء أولى.

وسيطر هلال القدس على المباراة، وأهدر محمود عويسات، وشاهر الطويل فرصتين مهمتين.

ونجح بلاطة في الهجمة المرتدة الوحيدة التي شنها نمر واصف بالحصول على ركلة جزاء، ترجمها بنجاح خالد سالم.

وفي الشوط الثاني، شدد هلال القدس من ضغطه بحثًا عن التعديل، ولاحت للفريق أكثر من فرصة محققة، لكن دفاع بلاطة، وحارسه سائد أبو سليم ظلوا صامدين حتى النهاية، لينتهي اللقاء بفوز بلاطة.

في سياق متصل، تمسك شباب الخليل (بطل دوري المحترفين) في آخر موسمين بقراره عدم اللعب إلى حين استجابة اتحاد القدم لطلباته بالحصول على مستحقاته المالية.

وكان من المفترض أن يواجه شباب الخليل نظيره مؤسسة البيرة على إستاد فيصل الحسيني لحساب المجموعة الثانية بالبطولة.

وكتب نادي شباب الخليل على موقعه الرسمي: "نعرف جيدًا أن نادي مؤسسةِ البيرة فريق مخضرم وكبير منذ أنْ تأسسَ عام 1976، وأنجب العديد مِن اللاعبين المميزين، لا سيَّما مدارسُه الكرويةُ المعروفةُ بتخريجِ الموهوبينَ".

وأضاف: "منْ هنا تتقدمُ أسرة نادي شبابِ الخليلِ بهيئتِها الإداريةِ، ولجانِها الرياضيةِ، ورابطةِ الجماهير، والمشجعينَ بالاعتذارِ من نادي مؤسسةِ البيرةِ عن الحضورِ إلى ملعب المباراة المقررة في كأس الشهيد أبو عمار، نظرًا لتعليق مشاركاته في مسابقات الاتحاد كافة، علمًا بأن أسرة النادي تُكنُ لكم كل التقدير والاحترام".