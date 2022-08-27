تعادل الفدائي مع الإمارات في بطولة كأس العرب للناشئين

غزة / مؤمن الكحلوت:

احتكم منتخب فلسطين للتعادل السلبي مع الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب "تحت 17 عاما"، التي تجري في الجزائر.

وفشل المنتخبان في الوصول للشباك على مدار 90 دقيقة، ليحصد كل طرف نقطة واحدة جعلتهما في المركزين الثالث والرابع للمجموعة الأولى، إذ تتفوق الإمارات بفارق الأهداف على فلسطين.

ومن المقرر أن يلعب منتخب فلسطين آخر مبارياته في البطولة، الاثنين القادم أمام السودان، إذ سيكون بحاجة ماسة للانتصار بفارق 3 أهداف على الأقل، شريطة خسارة أو تعادل الإمارات أمام الجزائر.