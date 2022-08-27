القنبر يُسجل أول أهدافه مع الوحدات في الدوري الأردني

غزة/ مؤمن الكحلوت :

قاد اللاعب الفلسطيني شهاب القنبر، فريقه الوحدات الأردني لتحقيق فوز صعب على شباب الأردن بهدف نظيف، في المواجهة التي جرت على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ضمن مباريات الجولة الـ15 لبطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

سجل القنبر، هدف الوحدات الثمين في الدقيقة (45)، لينفرد فريقه بالصدارة مؤقتا حيث رفع رصيده لـ34 نقطة، فيما تراجع شباب الأردن للمركز التاسع برصيد "16" نقطة.

ويُعتبر هدف القنبر هو الأول له مع الوحدات في بطولة الدوري الأردني، بعدما انتقل إليه الشهر الماضي، فيما يعتبر الهدف الثاني بعدما سجل هدفاً في بطولة الكأس.