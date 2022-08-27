ملياردير هندي يشتري منزلا لابنه الأصغر في دبي بـ80 مليون دولار

اشترى الملياردير الهندي موكيش أمباني، فيلا على شاطئ البحر في دبي بقيمة 80 مليون دولار، في صفقة عقارية سكنية تعتبر الأكبر في المدينة.

وتم شراء العقار الواقع في جزيرة نخلة الجميرا في وقت سابق عام 2022 لصالح نجل أمباني الأصغر أنانت.

وذكرت وسائل إعلام أن القصر الواقع بجانب الشاطئ يقع في الجزء الشمالي من الأرخبيل الاصطناعي على شكل نخلة ويحتوي على 10 غرف نوم ومنتجع صحي خاص ومسابح داخلية وخارجية، دون أن تذكر اسم المشتري.

وتبلغ ثروة أمبابي البالغ من العمر 65 عاماً حوالي 93.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ويحتل المركز الحادي عشر في قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث يعمل في مجالات تشمل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.

المصدر / وكالات