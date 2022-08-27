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حمادة: جمعة "رباطنا درع" رسالة صمود وتحدي بوجه الاحتلال

27 اغسطس 2022 . الساعة 00:43 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة:" إن الحشد المهيب للمرابطين في جمعة "رباطنا درع" يوصل رسالة واضحة مفادها أن التحدي والصمود مستمر في الأقصى".

وأكد حمادة على أن المرابطين في المسجد الأقصى لن يبرحوا أماكنهم، وسيقفوا سداً منيعاً بوجه الاحتلال ومستوطنيه.

وأضاف أنه رغم كل محاولات الاحتلال لإعاقة الوصول للأقصى إلا أن الحشود اليوم أوصلت رسالة مفادها أن هؤلاء هم درع الأقصى وحصنه.

وشدد على أن "كل ما يريده الاحتلال ويحاول تطبيقه في الأقصى بعيد المنال ولن يتحقق"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعيق كل من يحاول الوصول للمسجد الأقصى من أجل تنفيذ مخططاته. ولبّى أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل اليوم الجمعة نداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، في جمعة “رباطنا درع” دفاعا عن المقدسات في وجه مخططات الاحتلال، ورفضاً لتدنيسه من قبل المستوطنين والمستوطنات.

وأدت أعداد كبيرة من المواطنين صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تأكيدا منهم على التواجد الدائم في المسجد والدفاع عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القدس #الاحتلال #الاقصى #رباطنا درع

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