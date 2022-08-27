فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمادة: جمعة "رباطنا درع" رسالة صمود وتحدي بوجه الاحتلال

الصورة "المركبة" تقلب مواقع التواصل في مصر

استراتيجية جديدة لعلاج فقدان العظام لدى مرضى السرطان

ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%

"الصحة العالمية": أكثر من مليون وفاة جراء كورونا خلال 2022

باكستان تعلن حالة الطوارئ مع تضرر ملايين الأشخاص من الفيضانات

"أبل" تقترب من الإعلان عن هاتف آيفون 14

غوارديولا: سيلفا سيبقى لاعبا في السيتي

مصرع فتاة واصابة اثنين في انهيار صخري في دورا

"التعليم" بغزة تصدر معلومات تخص افتتاح العام الدراسي الجديد

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الصورة "المركبة" تقلب مواقع التواصل في مصر

27 اغسطس 2022 . الساعة 00:33 بتوقيت القدس
...
حسين ووالده

أشعلت صورة "مركبة" لشاب يحمل والده المسن خلال سباحتهما في البحر وأخرى قبل 29 عاماً، عندما كان صغيراً يحمله والده في البحر أيضا تعاطفاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال حسين وهو يعمل مدرب لياقة بدنية في حديث له "إنه الابن الوحيد لوالده الذي كان يعمل في مجال السياحة، لذلك كان يسافر معه في جميع أماكن الترفيه، ومرت السنوات وأصبح والده وحيداً بعد رحيل والدته في 2016 والتي مازال يتذكرها ويتذكر سنوات كفاحه معها خاصة مع تعرضه لبعض المصاعب في حياته، الأمر الذي تفاقم بعد إصابته في عينيه وأصبح كفيفاً".

وأردف حسين أن علاقته مع والده ليست مجرد علاقة ابن بوالده بل أكثر من أصدقاء، حيث يتشاركان في كل شيء، سواء عند الخروج للمتنزهات أو السفر أو الرحلات، بل وصل الأمر إلى أنهما يرتديان نفس الملابس، كما تحدث عن والده واصفاً إياه بأنه صاحب أخف دم في العالم.

وبرغم من عمل حسين كمدرب لياقة وعروض العمل التي تنهال عليه فإنه لا يستطيع مفارقة والده مهما حدث ومهما كانت هذه العروض، وأضاف أنه يتمنى علاج والده وأنه مهما فعل لن يرد ربع ما فعله والده له قائلاً: "لو كنت أستطيع إعطاءه عيني لن أتأخر ثانية واحدة، هو بالنسبة لي الحياة، ومهما أفعل لن أقدر على إعطائه حقه".

المصدر / وكالات
#مواقع التواصل #البحر #مصر #لياقة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة