فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمادة: جمعة "رباطنا درع" رسالة صمود وتحدي بوجه الاحتلال

الصورة "المركبة" تقلب مواقع التواصل في مصر

استراتيجية جديدة لعلاج فقدان العظام لدى مرضى السرطان

ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%

"الصحة العالمية": أكثر من مليون وفاة جراء كورونا خلال 2022

باكستان تعلن حالة الطوارئ مع تضرر ملايين الأشخاص من الفيضانات

"أبل" تقترب من الإعلان عن هاتف آيفون 14

غوارديولا: سيلفا سيبقى لاعبا في السيتي

مصرع فتاة واصابة اثنين في انهيار صخري في دورا

"التعليم" بغزة تصدر معلومات تخص افتتاح العام الدراسي الجديد

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%

27 اغسطس 2022 . الساعة 00:28 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

يرتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80 في المئة، ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ما سيؤدي إلى زيادة التضخّم.

ويأتي ذلك أيضا وسط أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك، في ظل سباق انتخابي في الحزب المحافظ لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة.

وأعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة "أوفغيم"، الجمعة، أنّ السقف سيرتفع من 1,971 جنيها استرلينيا سنويا لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3,549 جنيها استرلينيا.

ونسبت سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصا منذ الحرب في أوكرانيا.

وكان من الصعب التخيّل في 24 شباط/ فبراير، تاريخ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أنّ دولتين تشكّلان 2 في المئة فقط من الناتج المحلّي الإجمالي والتجارة العالمية، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ستُغرقان الكوكب في حالة ركود.

وتعدّ أوكرانيا وروسيا مصدرين رئيسيين للحبوب والطاقة، وقد أدّت الحرب إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير عالميا وزيادة نسب التضخم.

المصدر / وكالات
#بريطانيا #التضخم #الطاقة #أوفغيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة