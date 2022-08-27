غوارديولا: سيلفا سيبقى لاعبا في السيتي

أكد الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على بقاء البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب الفريق مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى عدم تلقي ناديه أي عرض رسمي بعد لضم لاعب خط الوسط المميز.

وكان سيلفا قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني بعدما أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن ناديه الحالي يعلم رغبته جيدا.

ورغم ذلك فإن تقارير عدة أكدت مؤخرا أن باريس سان جيرمان قدم عرضا قيمته 59 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 28 عاما، والذي سجل هدف التعادل لفريقه في شباك نيوكاسل يونايتد في المباراة التي انتهت 3 - 3 يوم الأحد الماضي.

وتألق سيلفا الموسم الماضي وسجل 13 هدفا وصنع سبعة أهداف لزملائه في 50 مباراة شارك بها، ولم يبذل غوارديولا جهدا كبيرا للتقليل من إمكانية رحيله، حيث قال إن لاعب خط الوسط "يحب برشلونة جدا".

وفي حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الجمعة قبل مواجهة كريستال بالاس يوم السبت ببطولة الدوري، قدم غوارديولا أوضح تصريح له بخصوص مستقبل سيلفا بقوله: "سيبقى هنا بالتأكيد، لم نتلق أي عرض من أي ناد يطلب ضم بيرناردو سيلفا، هذا هو سبب بقائه معنا".

وبسؤاله حول الموقف الصعب الذي سيقع فيه مانشستر سيتي في حال انتقل سيلفا في نهاية سوق الانتقالات مما يضع الفريق في موقف صعب لإيجاد بديل، أجاب المدرب الإسباني: "نعم لكنني أخبرك أنه سيبقى".

المصدر / وكالات