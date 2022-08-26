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الأرصاد: فلسطين تتأثر بكتلة هوائية حارة غداً

26 اغسطس 2022 . الساعة 21:55 بتوقيت القدس
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قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن طقس فلسطين غدا السبت، تتأثر فيه البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

ووفق دائرة الأرصاد الجوية، فإن الجو غدا يكون شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية، إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد "يكون الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

المصدر / فلسطين أون لاين
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