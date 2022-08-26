أهالي المعتقلين السياسيين يدعون لوقفة تضامنية مع أبنائهم غدًا السبت برام الله

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إلى المشاركة في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة، غدًا السبت برام الله.

وبين الأهالي أن الوقفة ستنظم يوم غد السبت 27 أغسطس، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، على دوار المنارة وسط رام الله.

وأكدوا أن الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وأقسى أساليب التحقيق ظلماً وجوراً في سجون السلطة ومسلخ أريحا.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اختطاف أكثر من 31 مواطنا على خلفية سياسية معظمهم أسرى محررون وطلاب ونشطاء.

كما تواصل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش إضرابها عن الطعام لليوم الـ9، ووالدة المعتقلين جهاد وسعد وهدان إضرابها عن الطعام لليوم الـ4 احتجاجاً على اعتقال أبنائها لليوم الـ82 على التوالي.

ورصدت مجموعة محامون من أجل العدالة أكثر من 117 حالة اعتقال سياسي ونقابي منذ بداية شهر 6 /2022، وصفتها بالوحشية.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين