حراك المعلمين بالضفة يعلن عدم افتتاح العام الدراسي في موعده

قرر حراك المعلمين الفلسطينيين بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، عدم افتتاح العام الدراسي في موعده والذي كان من في 29 أغسطس/آب الجاري.

وبين الحراك أنه بصدد نشر برنامج مفصل بالفعاليات النقابية التي سوف يخوضها الحراك في قادم الأيام، حسب ما يرتئيه مناسبًا، وبما يضمن تحقيق المطالب العادلة للمعلمين.

وخاض المعلمون الإضراب، نظرًا لتدني رواتبهم مقارنة بالموظفين الحكوميين، وعدم معاملتهم كباقي الموظفين في سلم الترقيات والرواتب.

ويطالب حراك المعلمين الموحد برفع طبيعة العمل بنسبة 100 بالمئة للعاملين بسلك التربية والتعليم، وصرف غلاء المعيشة المتراكمة منذ 2013 وبأثر رجعي خاصة مع استشراء الغلاء، وتحسين قانون التقاعد واحتساب سنوات العقود والعلاوات والدرجات، وتشكيل نقابة حرة مستقلة.

المصدر / فلسطين أون لاين