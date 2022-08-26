الناشطة "حمد": تلبية نداء الفجر العظيم دليل التفاف شعبنا حول المقاومة

قالت الناشطة سمر حمد، إن تلبية نداء الفجر العظيم هي رسالة واضحة بأن شعبنا يلتف حول المقاومة.

وبينت حمد أن الفجر العظيم ينبىء بأن للضفة فجرا عظيما قادما وخيوط فجره قد بزغت، مضيفة: "حين يلبي الآلاف نداء الفجر العظيم من مختلف المناطق بالضفة فذلك يدلل على وعي الفلسطينيين".

وأكدت أن الحل الوحيد لانتزاع الحقوق هو المقاومة، مشيرة إلى أن تلبية الآلاف لنداء الفجر العظيم يدلل أن كل ما يقوم به الاحتلال من قمع واعتداءات لن يجدي نفعا.

ولبّى أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل اليوم الجمعة نداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، في جمعة “رباطنا درع” دفاعا عن المقدسات في وجه مخططات الاحتلال، ورفضاً لتدنيسه من قبل المستوطنين والمستوطنات.

وأدت أعداد كبيرة من المواطنين صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تأكيدا منهم على التواجد الدائم في المسجد والدفاع عنه.

وأم المصلين في صلاة الفجر الشيخ يوسف أبو سنينة، فيما عمت مصليات المسجد حلقات القرآن والذكر عقب الصلاة.

وواصل مئات المواطنين رباطهم بعد صلاة الفجر في باحات الأقصى، كما تناولوا فطوراً جماعياً في رحاب المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين