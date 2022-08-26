السلطة تواصل اختطاف أكثر من 31 مواطنا في الضفة

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اختطاف أكثر من 31 مواطنا على خلفية سياسية معظمهم أسرى محررون وطلاب ونشطاء.

كما تواصل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش اضرابها عن الطعام لليوم الـ9، ووالدة المعتقلين جهاد وسعد وهدان اضرابها عن الطعام لليوم الـ4 احتجاجاً على اعتقال ابناءهم لليوم الـ82 على التوالي،

واستدعت مخابرات السلطة في الخليل الشاب محمد فخري شلالدة للمقابلة يوم غدٍ السبت، علمًا أنه أسير محرر ومعتقل سياسي سابق.

ولازال وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الشاب مصعب بيراوي من بلدة عصيرة الشمالية لليوم الـ2 على التوالي، واختطاف الشاب نور الدين المصري نجل الشـهيد عمار المصري، واعتقال المحرر مجـاهد الهور والمحرر موسى أبو خضير لليوم الـ2 على التوالي.

ومددت مخابرات السلطة في رام الله اعتقال المحرر أسد الدين مفلح لمدة 15 يوماً، علماً أنه معتقل لليوم الـ2 على التوالي، كما مددت اعتقال المحرر أحمد كمال أبو طعيمة لمدة 3 أيام علماً أنه مختطف لليوم الـ4 على التوالي.

ولا تزال مخابرات السلطة تواصل اختطاف الشاب أمير الخواجا، والمرشح السابق عن كتلة الوفاء للسموع محمد هاشم الزعارير، والمحرر أحمد عبده، المحرر بريء جوابرة لليوم الـ4 على التوالي، والطالب في جامعة النجاح المثنى بشير ظاهر لليوم الـ5 على التوالي.

وقد مددت أجهزة السلطة في رام الله اعتقال المحرر محمد سهيل أبو شخيدم لمدة 15 يوما، علمًا بأنه معتقل لليوم الـ5 على التوالي، كما لا تزال السلطة في نابلس تواصل اعتقال المحرر يزن درويش، ومحمد فايز ترابي لليوم الـ6 على التوالي، علماً بأنه أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال.

وتستمر مخابرات السلطة في رام الله تواصل اختطاف المحرر عيسى شلالدة لليوم الـ7 على التوالي، وتمدد اختطاف المحرر والمختطف السابق عمر الاغبر لمدة 15يوماً علما أنه مختطف لليوم الـ8 على التوالي، والشاب نعمان صوافطة لليوم الـ9 على التوالي.

كما لا نزال أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المحرر يزن رياض لليوم الـ10 على التوالي، والمحرر أحمد جمال دراغمة لليوم الـ10 وتحوله إلى سجن أريحا، علما أنه جريح ويعاني من أزمة صحية في الرئتين وضيق بالتنفس.

ويختطف وقائي السلطة في نابلس المحرر سليمان أبو صالحة لليوم الـ11 على التوالي، والشاب أحمد زياد صوافطة لليوم الـ13 على التوالي، والشاب قصي دراغمة لليوم الـ27 على التوالي في مسلخ أريحا، وتنقل المحرر سعيد ناصر دراغمة إلى مسلخ أريحا، علماً أنه مختطف لليوم الـ27 على التوالي.

وتواصل محكمة السلطة اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسـام حمايل لليوم الـ64 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، والمحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم 65 على التوالي، والمحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ80 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ78 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

وتعتقل أجهزة السلطة المحامي المتدرب أحمد خصيب لليوم الـ80 على التوالي، والمحرر أحمد نوح هريش من رام الله، والمحرر علاء غانم من قلقيلية، المواطن منذر رحيب لليوم الـ82 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

المصدر / فلسطين أون لاين