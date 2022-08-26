50 ألف مصلٍّ شدوا الرحال للأقصى في جمعة "رباطنا درع"

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك في جمعة "رباطنا درع".

وامتلأت ساحات ومصليات المسجد بالمصلين الذي توافدوا إلى المسجد منذ ساعات الصباح وقبيل الظهيرة من الداخل المحتل ومدن الضفة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو خمسين ألفًا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم عراقيل الاحتلال.

ويشد المرابطون الرحال إلى الأقصى استجابة للدعوات التي انطلقت من أجل حماية المسجد والقدس المحتلة من حملات التهويد والانتهاكات المستمرة التي تتعمدها سلطات الاحتلال والتي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة من خلال الحفريات، والسماح للمستوطنات المتطرفات باقتحام المسجد والتقاط صور شبه عارية في ساحاته، في استفزاز واضح لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم.

وشددت الدعوات على ضرورة مواصلة مسيرة الرباط في المسجد الأقصى، للدفاع عنه ومواجهة مخططات تهويده.















المصدر / فلسطين أون لاين