"رباطنا درع" .. الفلسطينيون يحتشدون اليوم للدفاع عن الأقصى

يحتشد فلسطينيون، اليوم، في المسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات المستوطنين المتطرفين الذين ينظمون لاقتحامات جماعية واسعة تلبية لدعوات الجماعات اليهودية المتطرفة، وذلك بالتزامن مع تسيير المسيرات والتظاهرات الشعبية الفلسطينية لنصرة الأسرى في معركتهم بسجون الاحتلال.

ويتقاطر الفلسطينيون من أنحاء الوطن المُحتل للاحتشاد بالأقصى والتصدي لانتهاكات المستوطنين، وسط انتشار كثيف لعناصر قوات الاحتلال بمحيط المسجد وأحياء القدس المحتلة، بهدف قمع الغضب الفلسطيني.

وتواصلت دعوات القوى والفصائل الفلسطينية للحشد وشد الرحال إلى الأقصى وأداء صلاة جمعة “رباطنا درع”، وتعزيز التواجد في المسجد والمشاركة الفاعلة في ما سمتها “حملة الفجر العظيم”، اليوم، للدفاع عنه ومواجهة مخططات تهويده.

بدورها دعت حركة حماس في تصريح صحفي، إلى ديمومة التصدّي لاقتحامات المستوطنين، وإفشال كلّ مخططاتهم الرامية إلى السيطرة على الأقصى من خلال تثبيت التقسيم الزماني والمكاني.

وطالبت جماهير أمتنا العربية والإسلامية بالتحرّك الفاعل، انتصارًا لمسرى الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وتعزيزاً لصمود المقدسيين والمرابطين في الدفاع عن القدس والأقصى، نيابة عن الأمَّة قاطبة.





المصدر / فلسطين أون لاين