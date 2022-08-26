تحذيرات من استهداف الأسرى خلال تأديتهم صلاة الجمعة

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، من أي استهداف قد يتعرض له الأسرى اليوم خلال تأديتهم صلاة الجمعة أو في أعقابها، في ظل التوتر الشديد الذي تعيشه سجون الاحتلال.

وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في بيان صحفي، إن هناك مؤشرات تدلل على وجود نوايا لإدارة سجون الاحتلال واستخباراتها، بتنفيذ اقتحامات وهجمات على أقسام الأسرى في العديد من السجون.

وأضاف: "حصلنا من مصادرنا الخاصة على ما يؤكد وجود تحركات غير عادية تتمثل بتواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون، وتحركات مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام، واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها وتواجدها الدائم بالقرب من مداخل الأقسام".

وعليه، طالب أبو بكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية كافة، بالتواجد الفوري في السجون والمعتقلات، لمنع أي حماقة قد تقدم عليها دولة الاحتلال خلال الساعات المقبلة، وألا يترك الأسرى وحدهم أمام هذا الحقد وهذه العنصرية المتصهينة.

بدورها قالت جمعية واعد للأسرى إن استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال في مختلف السجون وتعزيزات وصلت لأكثر من سجن وتواجد مكثف للكلاب البوليسية مع قوات القمع

المصدر / فلسطين أون لاين