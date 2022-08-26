توتر في سجون الاحتلال بعد سحب مقتنيات الأسرى

أكد نادي الأسير، صباح اليوم الجمعة، أن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن إدارة سجون الاحتلال استدعت قوات إضافية في عدة سجون.

بدورها أكدت هيئة الأسرى تواجد وحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون والمعتقلات، وتحركات مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام

يشار إلى أنّ الأسرى أعلنوا، في وقت سابق، أنهم بدأوا بخطوات حل التنظيمات، على أن تنفذ يوم الأحد المقبل.

ودعت الحركة الوطنية الأسيرة، الثلاثاء الماضي، الجماهير لأن يكون اليوم الجمعة يوم إسناد للأسرى، وقالت،"لم نسمح يومًا للسجان أن يفرض إرادته علينا، ولن نسمح بذلك اليوم أيضًا عبر وحدتنا الوطنية، وخلف قيادة وطنية موحدة".

وأضافت: "ننتظر نصرة شعبنا وقواه الحية لإسنادنا في خطواتنا، وذلك من خلال الدعوة ليكون اليوم الجمعة يومًا للنصرة والنفير لإسناد أسراكم الأحرار، عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في كافة محافظات الوطن".

وختمت: "لن نتوقف عن تحركنا وإضرابنا -حال شرعنا به- إلا بتحقيق كامل مطالبنا، ولن تنتهي معاناتنا إلا بتحقيق حريتنا التي هي مسؤولية الجميع من أبناء شعبنا ومقاومته".

المصدر / فلسطين أون لاين