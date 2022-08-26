كأنه نسخة من البشر.. أميكا بتعبيرات وجه مدهشة

طورت شركة Engineered Arts في بريطانيا الروبوت أميكا وكأنه نسخة طبق الأصل من البشر، خاصة في تعبيرات الوجه.

وأظهرت مجموعة من الصور الروبوت أميكا، وهي عبوسة الوجه وصاحبة ابتسامة عريضة كما تقوم بالغمز وتطبق شفتيها كالبشر.

وفي مقطع فيديو سابق، ظهرت الروبوت أميكا التي توصف بأنها "الروبوت الأكثر تطورا في العالم" ممسكا بيد باحث في مقطع فيديو لأنه دخل حيزه الشخصي.

من جهتها، قالت الشركة المصنعة في موقعها عبر الإنترنت: "أميكا ستكون علامة فارقة في تطوير تقنيات الروبوتات المستقبلية، وهو منصة روبوت بشرية مثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت، وتثير ذهول الكثيرين".

يُذكر أن "أميكا" قد ظهر في العديد من الفعاليات التقنية والمحافل الدولية، وذلك خلال الفترة الماضية، التي شهدت ظهور العديد من الروبوتات التي تتخذ هيئة بشرية، مثل روبوت صوفيا، وكذلك روبوت Tesla Bot (تسلا بوت)، أو "أوبتيموس"، والذي تطوره عملاقة السيارات الكهربائية تسلا، والذي كشفت عن إمكانياته العام الماضي، ومن المنتظر خروجه في هيئة نموذج تجريبي في مؤتمر تسلا للذكاء الاصطناعي AI Day في 30 سبتمبر المقبل.

المصدر / وكالات