نتائج 7 مباريات تجريبية استعداداً لبطولة الدوري بغزة ..

غزة / مؤمن الكحلوت:

واصلت أندية غزة خوض مباريات تجريبية استعدادا لخوض منافسات بطولة الدوري بدرجاته المختلفة.

وتغلب شباب خانيونس على نظيره خدمات الشاطئ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

سجل للنشامى محمد بشير وسليمان أبو عبيدة "هدفين"، بينما سجل هدف البحرية بلال النجار.

وعلى ملعب بيت حانون البلدي، فاز فريق نماء على منافسه الوفاق بهدفين نظيفين، سجلهما سعيد السباخي وفادي عساف.

وبنفس النتيجة هزم شباب معن مضيفه القادسية بهدفين نظيفين سجلهما صخر زعرب وخالد أبو خضرة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي.

وتعادل الأهلي وشباب جباليا بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي.

سجل للثوار وسام سلامة ومحمد الملفوح، بينما سجل للأهلي محمد شبير وإسماعيل أبو نادي.

وعل ملعب بيت لاهيا، تلقى صاحب الأرض هزيمة من نظيره أهلي بيت حانون بهدفين نظيفين سجلهما خميس حمودة ويوسف حسب الله.

وتعادل شباب الزوايدة مع اتحاد دير البلح بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشهيد محمد الدرة، سجل للزوايدة ماجد بن حمد وللاتحاد سليمان مبروك.

وعلى ذات الملعب، تفوق المجمع الإسلامي عل نظيره الصلاح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للمجمع محمود البحيصي وبدر غباين ومحمد الدلو، بينما سجل للصلاح محمود أبو شاويش وأسامة أبو تيلخ.