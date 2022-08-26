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اتحاد كرة القدم يختتم دورة التدريب b

26 اغسطس 2022 . الساعة 01:49 بتوقيت القدس
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اتحاد كرة القدم يختتم دورة التدريب b.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين :

اختتم اتحاد كرة القدم دورة المدربين للمستوى الثاني B في الحفل الذي أمس في قاعة مطعم التايلندي، بحضور ابراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة ، وجابر عياش مدير عام  المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعضوي المكتب التنفيذي للاتحاد ياسر رضوان وسامر عيسي.

وشارك في الدورة التدريبية 24 مدرباً بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث حاضر في الدورة المحاضر الآسيوي محمود زقوت ، ومساعديه عماد هاشم ومحمد أبو عيطة.

وقال أبو سليم أن الدورة الحالية تأتي في إطار حرص الاتحاد على تنفيذ البرامج الخاصة بالدورات التخصصية لتطوير الكادر الفني والمدربين.

وشكر أبو سليم المجلس الأعلى للشباب والرياضة على دعمه الكامل من خلال احتضان الأنشطة والفعاليات التي ينفذها اتحاد الكرة.

وتمنى أبو سليم التوفيق للمدربين ونقل الخبرات التدريبية إلي اللاعبين والاهتمام بالفئات العمرية المختلفة.

ووجه الحفل المحاضر الآسيوي محمود زقوت الشكر خلالها لمجلس إدارة اتحاد الكرة على دعمه الكبير في إقامة الدورات التدريبية ، متمنياً التوفيق للمدربين.

وفي نهاية الحفل وزع اتحاد الكرة شهادات المشاركة للمدربين.

#اتحاد كرة القدم يختتم دورة التدريب b

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