عقوبات صارمة لاتحاد كرة السلة في غزة ..

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد الفلسطيني لكرة السلة النقاب، عن العقوبات الصادرة نتيجة المخالفات التي حدثت في لقاء خدمات البريج وخدمات المغازي في إياب نهائي دوري جوال لكرة السلة للموسم 2021_2022.

وأكدت اللجنة انه بعد الإطلاع على تقرير مراقب المباراة وتقرير الحكام، وكافة المستندات والفيديوهات المتعلقة بالحدث، وبالرجوع للوائح الاتحاد وتحديدا لوائح الانضباط الصادرة في 2018_2019 فقد تقرر الاتي:

1_ إيقاف لاعب خدمات المغازي محمد أبو غزال سنة ميلادية، وحرمانه من المشاركة مع المنتخبات الوطنية، والاعتذار العلني للحكم، بالإضافة لدفع غرامة مالية قدرها 500 دينار.

2_ إيقاف لاعب خدمات المغازي خليل مهدي 6 مباريات رسمية، وغرامة مالية 300 دينار.

وأوضحت اللجنة ان هذا القرار صادر بإجماع كافة أعضاءها، بتاريخ 21/8/2022، وهو قابلا للاستئناف خلال 72 ساعة من تاريخ تبليغ المعنيين بتسليم القرار حسب الأصول والقانون، على أن يتم دفع الغرامة خلال الـ3 أسابيع الأولى من تاريخ التبليغ.