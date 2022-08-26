التعادل يحسم مواجهة اتحاد خان يونس وبيت حانون الرياضي ..

غزة / مؤمن الكحلوت:

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة فريقي اتحاد خان يونس واتحاد بيت حانون الرياضي، التي جرت أمس على ملعب فلسطين بمدينة غزة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة الشهداء التنشيطية، النسخة الثانية من بطولة النخبة لأندية الدرجة الممتازة التي ينظمها اتحاد كرة القدم برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

انحصر اللعب في وسط الملعب معظم مجريات اللقاء، وندرت الفرص على المرميين، ولم يختبر الحارسين كم هو متوقع، وتقاسم الفريقين السيطرة على مجريات اللعب.

وفي الشوط الثاني، حرص كلا المدربين على إجراء بعض التبديلات لتجربة اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز الذي ينطلق يوم 9 من سبتمبر المقبل.

ولم اتحاد خان يونس النقص العددي للحوانين، بعد طرد اللاعب محمود عطية عند الدقيقة "80"، وزميله يوسف أبو زيد عند الدقيقة "85"، وأهدر لاعب الإتي محمود شيخ العيد فرصتين من تسديدتين الأولى ارتدت العارضة والثانية انفراد تصدى لها عطايا جودة بكل جدارة.

وبذلك يصبح رصيد كل فريق نقطة واحدة، وتقاسما صدارة المجموعة.

حكم اللقاء للساحة حازم الصوفي، وساعده عبد الرحمن زقوت، ومحمود ابو زر ، والرابع خالد الشيخ خليل.