برشلونة في مجموعة الموت بقرعة دوري أبطال أوروبا.. ماذا عن الفرق الأخرى؟

سحبت اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووضعت القرعة نادي برشلونة في مجموعة "الموت" التي ضمت أيضا بايرن ميونخ وإنتر وفيكتوريا بلزن.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول - نابولي - رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة - إنتر - فيكتوريا بلزن.

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام - سبورتينغ لشبونة - مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي - سالزبورغ - دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيغ - شاختيور دونيتسك - سيلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - دورتموند - كوبنهاغن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا.

مواعيد مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر.

الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر.

الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر.

الجولة السادسة: 1 و2 نوفمبر.

وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 يونيو من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي، وهو مسرح المباراة التاريخية بين ليفربول وميلان حيث فاز الأول بركلات الترجيح بعدما تخلف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول في نسخة العام 2005.

المصدر / وكالات