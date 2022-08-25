مصري يصعد برج اتصالات مصطحبًا معه حاجته من الطعام والشراب

تمكن الأهالي والسلطات المصرية من إقناع شاب مصري من النزول عن برج الاتصالات الخاص بسنترال كفر الدوار، الذي يعلو 100 متر، بعد صعوده للمرة الرابعة وبقائه 6 ساعات بالأعلى.

وأشار مواطنون في مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، لصحيفة "المصري اليوم"، إلى صعود الشاب "أحمد" للمرة الرابعة إلى برج اتصالات سنترال كفر الدوار، الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر، وبقائه أعلى البرج لوقت طويل، حيث اصطحب معه هذه المرة "حقيبة سوداء بها ساندويتشات وماء ورفض النزول"، في حين تم الاستعانة بسيارة سلم من دمنهور لمحاولة إنزاله، إلا أنه لم يفلح الأمر بسبب أن طول السلم 50 مترا.

وكان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، وقيادات مديرية أمن البحيرة، وقسم شرطة كفر الدوار قد انتقلوا إلى موقع برج الاتصالات الخاص بسنترال كفر الدوار لمحاولة إقناع الشاب أحمد بالنزول من أعلى البرج، في حين استعان رئيس مباحث قسم كفر الدور، بنجل المذكور، وشقيقه لمحاولة إقناعه بالنزول من أعلى البرج، بينما كانت توجد صعوبة في التواصل معه بعد وصوله إلى قمة البرج بسبب غلقه التليفون المحمول الخاص به معظم الوقت.

تمت الإشارة إلى أن سبب صعود أحمد فوق البرج يعود لوجود مشاكل عائلية ومالية لديه، فيما تعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يقوم بها أحمد بتسلق البرج، إذ كان آخرها منذ حوالي 11 شهرا.

المصدر / وكالات