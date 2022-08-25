النخالة: نحن وحماس مقاومة واحدة وغرفة العمليات المشتركة مستمرة

قال زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، "إننا وحماس مقاومة واحدة تحت راية الإسلام وفلسطين والجهاد وكذلك كل قوى المقاومة بكافة عناوينها وفصائلها ومسمياتها"، مؤكداً أن غرفة العمليات المشتركة ما زالت حاجة وطنية يجب الحفاظ عليها وتعزيزها.

وأضاف النخالة في كلمة له خلال مهرجانات وطنية أقامتها حركة الجهاد الإسلامي، بعنوان "وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس"، "ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من انتهاكات يومية للمسجد الأقصى، هو مساس بعقيدتنا وديننا ومشاعرنا، وواجباتنا كقوى مقاومة أن نضع حدًّا لهذه الانتهاكات، ونؤكد على وقوفنا بجانب إخواننا الأسرى، وما يقومون به من نضالات في مواجهة إدارة السجون ومن خلفها حكومة العدو".

وشدّد على أن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة هي امتداد لمقاومة الشعب الفلسطيني في كل ساحات فلسطين، وهي تتكامل مع بعضها في مواجهة العدو.

واستنكر الأمين العام لحركة الجهاد، سلوك الأجهزة الأمنية، وملاحقتها المقاتلين واعتقالهم وتعذيبهم، في الضفة الباسلة، مطالباً بالتوقف عن ذلك فورًا، حفاظًا على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مقاومته.

ووجّه التحية إلى كل من وقف بجانب شعبنا الفلسطيني ومقاومته، في أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير، في معركة وحدة الساحات.

المصدر / فلسطين أون لاين