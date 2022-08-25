شباب الخليل يعلق مشاركاته في بطولات اتحاد كرة القدم

غزة/وائل الحلبي:

قرر نادي شباب الخليل بطل دوري المحترفين في الموسمين الماضيين تعليق مشاركاته في مختلف بطولات اتحاد كرة القدم، في ظل عدم حصول النادي على مستحقاته المالية ومكافآت البطل.

وقال نادي شباب الخليل في بيان رسمي إن عدم صرف منحة الرئيس في الموسم الماضي وحصول النادي على مبلغ مالي قليل من جانب المجلس الأعلى لم يلبي أقل احتياجاته اليومية والشهرية، في ظل تراكم الالتزامات المالية على مجلس إدارة النادي من رواتب ومصاريف دائمة للفريق.

وشدد شباب الخليل على أن النادي انتظر حتى قرب بدء الموسم الجديد على أمل تلقي أي دفعات أو مستحقات مالية، لكن عدم وضوح الرؤية دفع النادي لاتخاذ قرار تعليق المشاركة في بطولتي الشهيد أبو عمار التي انطلقت اليوم إلى جانب دوري المحترفين المقرر انطلاقه في التاسع من سبتمبر المقبل.

وأشار العميد الخليلي إلى أن إدارة النادي تحاملت كثيراً في الفترة الماضية من أجل الحفاظ على اسم وكيان النادي الذي يعد مؤسسة رياضية ووطنية يعتز بها الجميع.

وأوضح البيان أن شباب الخليل لم يحصل على مكافأة التتويج بلقب دوري المحترفين على مدار موسمين متتاليين، وأنه واجه مماطلة غير مسبوقة في الحصول على مستحقاته، وزاد الاستغراب بعدم حصول الفريق على مجسم كأس البطولة في النسخة الماضية حتى اللحظة ولم يحظى بأي حفل لتكريمه بصفته بطلًا لدوري المحترفين أسوة بالفرق التي توجت في المواسم السابقة.

وختم شباب الخليل بيانه بأنه متمسك بقرار تعليق المشاركة في مسابقات الاتحاد المختلفة إلى حيث صرف دفع المستحقات المالية المترتبة على الاتحاد والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.