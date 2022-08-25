القيادي بدران يشيد بموقف الشيخ طراد الفايز

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، بموقف الشيخ طراد الفايز في النقب الفلسطيني، وتأكيده على عروبة وإسلامية الأرض الفلسطينية وحتمية عودتها لأهلها.

وأضاف بدران في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس: "نشيد بالموقف الأصيل لشعبنا وأهلنا في الأردن الشقيق وشيوخ عشائره العربية، والذي عبر عنه مؤخرا الشيخ طراد الفايز".

وأكد أن قرارات الاحتلال وسياساته والتي كان آخرها قرار وزيرة داخلية العدو بمنع دخول الشيخ طراد الفايز، لن تنجح في قطع ارتباط أمتنا العربية وأعيانها عن قضيتهم المركزية.

وأعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أمس الأربعاء، منع القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز، من المرور عبر المعابر الإسرائيلية.

والشيخ الفايز وهو كبير شيوخ قبيلة بني صخر الأردنية، وقد أمضى فترة أسبوعين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، الشهر الماضي، في محاولة لحل خلاف بين عائلتي أبو عيشة والجعبري.

ونشر مقطع فيديو له، وهو يتحدث إلى عدد من سكان النقب العرب، ويقول: “هذه فلسطين أرض العروبة وأرض الإسلام”.

وأضاف: “أنتم عرب، حتى الذين يتعاونون مع (إسرائيل) سيعودون في يوم من الأيام إلى رشدهم”.

وقال إنه طالب الشباب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 بالعمل على إنهاء الاحتلال، "والنهوض لقتال العدو الصهيوني بكافة السبل".

وأعرب الفايز عن "فخره واعتزازه" بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعه من دخول الأراضي الفلسطينية، بسبب تصريحاته التي اعتبرتها داخلية الاحتلال "تحريضًا خطيرًا ضد الدولة".

وأضاف: "الكيان الصهيوني إلى زوال، وأنا قلت هذا الكلام في قلب فلسطين المحتلة، عند عشائر النقب في الداخل المحتل".

المصدر / فلسطين أون لاين