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موجة حر تتأثر بها البلاد.. وهذه تفاصيلها

25 اغسطس 2022 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
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صورة توضيحية

تتأثر المنطقة وفقا لدوائر الأرصاد الجوية، اعتبارًا من السبت بموجة حر يصاحبها درجات حرارة فوق معدلاتها بحدود 7-8 درجات مئوية وقت الذروة.

وتنخفض درجات الحرارة يوم غد الجمعة بشكل مؤقت، قبل أن تبدأ السبت موجة الحر، لتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود 5 درجات مئوية.

ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في المناطق كافّة.

وفي يوم الأحد ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر، وتبلغ موجة الحر ذروتها الأولى، وتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 7-8 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة في المناطق كافّة.

أما أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس فتستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة.

وفي نهاية الأسبوع الجمعة، ترتفع درجات الحرارة من جديد، ويصبح الطقس أكثر حرارة من جديد، وتكون درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 7-8 درجات مئوية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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