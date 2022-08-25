موجة حر تتأثر بها البلاد.. وهذه تفاصيلها

تتأثر المنطقة وفقا لدوائر الأرصاد الجوية، اعتبارًا من السبت بموجة حر يصاحبها درجات حرارة فوق معدلاتها بحدود 7-8 درجات مئوية وقت الذروة.

وتنخفض درجات الحرارة يوم غد الجمعة بشكل مؤقت، قبل أن تبدأ السبت موجة الحر، لتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود 5 درجات مئوية.

ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في المناطق كافّة.

وفي يوم الأحد ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر، وتبلغ موجة الحر ذروتها الأولى، وتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 7-8 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة في المناطق كافّة.

أما أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس فتستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة.

وفي نهاية الأسبوع الجمعة، ترتفع درجات الحرارة من جديد، ويصبح الطقس أكثر حرارة من جديد، وتكون درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 7-8 درجات مئوية.

المصدر / فلسطين أون لاين