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الخطوط القطرية راعيًا رسميًّا للأهلي المصري

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الخطوط القطرية راعيًا رسميًّا للأهلي المصري

25 اغسطس 2022 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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الخطوط الجوية القطرية راعيا للأهلي المصري

توصل مسؤولو النادي الأهلي المصري بالاتفاق مع شركة المتحدة للرياضة المسوق الحصري لرعاية كرة القدم بالنادي الأهلي إلى اتفاق مع شركة الخطوط الجوية القطرية لتكون الراعي الرسمي الرئيسي للنادي في الموسم الجديد 2022/2023.

وسيتم وضع شعار شركة الخطوط الجوية القطرية على صدر قميص النادي الأهلي كراع رئيسي للفريق في الموسم الجديد.

وكشف مصدر لصحيفة المصري اليوم داخل النادي الأهلي أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان رسميًا عن تفاصيل التعاقد بين الأهلي وشركة الخطوط الجوية القطرية.

وعلمت الصحيفة أن عضو المجلس الدكتور محمد شوقي بذل مجهودا كبيرا في إنهاء الاتفاق بين الأهلي وشركة الخطوط الجوية القطرية على العقد الجديد بين الطرفين.

وكان الأهلي قد أعلن في الساعات الماضية عن الاتفاق مع شركة المتحدة للرياضة على تسويق حقوق رعاية قطاع كرة القدم داخل النادي خلال السنوات الأربع المقبلة اعتبارًا من الموسم المقبل.

المصدر / وكالات
#الخطوط القطرية #الخطوط القطرية راعيا للأهلي

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