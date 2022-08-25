حراك الصحفيين: النقابة تماطل في اتخاذ إجراءات جديدة تسهل عقد مؤتمرها العام وإجراء الانتخابات

أكد حراك الصحفيين أن الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين لا تزال تُصر على المماطلة في اتخاذ إجراءات جدية تسهّل عقد أعمال المؤتمر العام في يومي التاسع والعاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وإجراء انتخابات النقابة.

وأوضح في بيان صحفي له اليوم، الخميس، أن نقابة الصحفيين لم تبدأ بأي إجراءات ملموسة في الملفات التي طالب الحراك بإصلاحها قبل عقد الانتخابات، كتصويب ملف العضوية، لافتاً إلى أن النقابة تتعمد تأخير عقد جلسة لجنة العضوية لأجل غير معلوم، ودون معرفة الأسباب.

ونبه إلى أن الحراك ينظر بعيْن الريبة لغياب شفافية مجلس النقابة الحالي في هذه المرحلة، وذلك لرفضه حتى اللحظة نشر النظام الداخلي المعدّل، حيث تم إزالته عن موقع النقابة قبل أقل من شهر، علمًا أن عددًا من الصحفيين طالبوا النقيب بشكل شخصي وعبر رسائل وصلت لهاتفه الشخصي، بتسليمهم نسخة من النظام المعدل للاطلاع عليه، وتم تجاهل هذه المطالب.

وطالب الحراك نقابة الصحفيين بنشر النظام الداخلي الجديد، وإصدار توضيح مكتوب من النقابة، يجيب على تساؤلات الصحفيين حول أسباب وظروف وتاريخ وطريقة تعديل النظام المعمول به حاليًا.

ودعا لجنة العضوية إلى تعيين جدول زمني واضح لسلسلة اجتماعات محددة، للنظر بطلبات الانتساب الجديدة، بحضور لجنة قانونية وحقوقية محايدة، تضم زملاء إعلاميين، ولتعمل على تفعيل العضويات الدائمة بأثر رجعي بدل المؤقتة لمن تقدموا خلال السنوات السابقة للانتساب للنقابة، وقوبلوا بالمماطلة رغم استيفائهم للشروط.

ونبه إلى أهمية تنقيح سجل أعضاء النقابة العاملين، بالتأكد من استحقاق المسجلين فيه للعضوية الدائمة، وشطب من لا يستحق وفق نظام النقابة.

وطالب الحراك بتشكيل لجنة تحضيرية وطنية توحيدية وظيفتها ضمان تصويب وفتح باب العضوية لجميع الزملاء في الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان مشاركة الجميع في الانتخابات، خاصة أنه لم يحصل أي حديث جدي مع الكتل الصحفية المختلفة في الضفة وقطاع غزة تحديداً حتى الآن من قبل الأمانة العامة للنقابة.

وشدد على مطالبة لجنة العضوية الالتزام بالمادة (15) من النظام الداخلي والتي نصّت على النظر في طلب العضوية في فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تقديم الطلب، وإبلاغ مقدم الطلب خطيا خلال أسبوع بقرارها في حال رفض طلبه، وحقه بتقديم استئناف ضد رفضه.

ودعا الحراك الصحفيين إلى الانتساب إلى نقابة الصحفيين، وتجديد بطاقة العضوية، ممن أجل إصلاح وتطوير النقابة والمشاركة في انتخابات توحيدية ونزيهة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين