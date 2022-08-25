"السلطة" تواصل جريمة الاعتقال السياسي بحقّ 29 مواطنًا

تواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحقّ المواطنين في الضفة الغربية، عبر اختطاف أكثر من 29 معتقلًا على خلفية سياسية، معظمهم أسرى محررون.

كما تواصل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش ووالدة المعتقلَين السياسيَّين جهاد وسعد وهدان، إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على اعتقال أبنائهما لليوم الـ81 على التوالي.

في سياق متصل، اعتقلت أجهزة السلطة، فجر اليوم الخميس، الأسيرين المحررين مجاهد الهور وموسى أبو خضير بعد اقتحام منزليهما في بلدة صوريف قضاء الخليل، كما اعتقلت، الليلة الماضية، الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق أسد الدين مفلح من بلدة بيتونيا غرب رام الله، واقتحمت مساء أمس، منزل الشهيد سيف أبو لبدة في طولكرم وخرّبت محتوياته.

وتختطف أجهزة السلطة أحمد أبو طعيمة، والشاب أمير الخواجا، والمرشح السابق عن كتلة الوفاء للسموع محمد هاشم الزعارير، والأسير المحرر أحمد عبده، لليوم الـ3 على التوالي.

أيضًا، مدّدت أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر بريء جوابرة لمدة 24 ساعة، علمًا أنه مختطف لليوم الـ3 على التوالي، وتواصل اعتقال الطالب في جامعة النجاح المُثنّى بشير ظاهر والأسير المحرر محمد سهيل أبو شخيدم لليوم الـ4 على التوالي.

كذلك لا تزال أجهزة السلطة تعتقل الأسير المحرر يزن درويش لليوم الـ5 على التوالي، ومحمد فايز ترابي لليوم الـ5 على التوالي، علمًا أنه أسير محرر أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال، وتواصل اختطاف الأسير المحرر عيسى شلالدة لليوم الـ6 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة الشاب نعمان صوافطة لليوم الـ8 على التوالي، والأسير المحرر يزن رياض لليوم الـ9 على التوالي، والأسير المحرر أحمد جمال دراغمة لليوم الـ9 على التوالي، والأسيرين المحررين سليمان أبو صالحة ومحمود عصيدة، لليوم الـ10 على التوالي، والشاب أحمد زياد صوافطة لليوم الـ12 على التوالي.

كما تواصل اختطاف الأسير المحرر معاذ عيسى حميدان لليوم الـ12 على التوالي، والشاب قصي دراغمة والأسير المحرر سعيد ناصر دراغمة لليوم الـ26 على التوالي، والطالب في جامعة بيرزيت قسـام حمايل لليوم الـ63 على التوالي، والأسير المحرر خالد نوابيت لليوم 64 على التوالي في سجن أريحا المركزي.

ولا تزال أجهزة السلطة تختطف الأسير المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ79 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ77 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، والمحامي المتدرب أحمد خصيب لليوم الـ79 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

ولليوم الـ81 على التوالي، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر أحمد نوح هريش، والأسير المحرر علاء غانم، والمواطن منذر رحيب، في مسلخ أريحا المركزي.

ويُنظّم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين