ستتعافى نسبيًا من تحديات الأعوام الماضية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن العام الدراسي الجديد في مدارسها سيكون "متميزًا" عن الأعوام الماضية، والتي شهدت عدة تحديات زادتها انتشار فيروس "كورونا" وما تبعه من خطوات وإجراءات، انعكست على وضع المدارس.

وسيتوجه نحو 300 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مدارس الوكالة في الأراضي الفلسطينة، يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من أغسطس/ آب، للبدء في العام الدراسي 2022/2023.

وقال المستشار الإعلامي للوكالة في قطاع غزة عدنان أبو حسنة في تصريحات لوكالة "صفا" الخميس: "إن العام الدراسي سيشهد عودة نسبية لبعض الأمور التي كانت تعتاد الوكالة تنفيذها داخل مدارسها، وعلى رأسها توزيع قرطاسية على الطلاب".

وأضاف:" ستستعيد الوكالة بشكل نسبي، نظرًا للأزمة المالية، بعض ما كانت عليه مدارسها قبل الأزمة، وستكون القرطاسية متواضعة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أوضاع المقاصف، وهو ما سيلمسه الطلاب مع بدء الدوام".

وسيتم تسليم جميع الطلاب من الصف الأول حتى التاسع في اليوم الأول للدوام، قرطاسية تتكون من رزمة كراسات 60 ورقة، وكراستين إنجليزية وأقلام، وهذه القرطاسية لن يكون بموجبها داعٍ لشراء قرطاسية، وفق أبو حسنة.

وبشأن المقاصف، تم تلزيمها وفقًا لقواعد المشتريات في وكالة الغوث، بالإضافة إلى إعداد كل الأمور المتعلقة بالعام الدراسي.

وأشار أبو حسنة إلى أنه تم استدعاء معلمي المياومة إلى مدارس الوكالة للعمل في العام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى 250 معلمًا جديدًا مثبتًا.

وتابع "أيضًا العام الدراسي سيشهد استعادة المدارس عافيتها، عقب موجات فيروس كورونا، الذي فرض على الوكالة اتخاذ العديد من الإجراءات داخل المدارس، من وقائية وتعليم مختلط وعن بعد، وهو ما انعكس على الطلاب، الذين لم يكن هناك إمكانية للوصول لجميعهم بسبب أزمة الإنترنت والكهرباء المعروفة بغزة".

لكن أبو حسنة أكد أنه على الصعيد المالي، لا تزال الوكالة تعاني من العجز البالغ 100 مليون دولار.

وفي السياق، أكد رئيس دائرة التعليم في "أونروا" بغزة فريد أبو عاذرة، أنه سيتم خلال العام الدراسي المقبل افتتاح 6 مدارس جديدة، وبناء 5 أخرى، ودوام جميع الطلاب، وهو ما لم يكن الأعوام الماضية بسبب أزمة كورونا.

وأضاف "سيداوم 300 ألف طالب وطالبة وهو بزيادة عن الأعوام الماضية، حيث سيكون دوام المعلمين يوم السبت، فيما سيداوم الطلاب يوم الاثنين المقبل".

وبشأن افتتاح مدارس، شدد على أنه جرى افتتاح 6 مدارس جديدة منها مبنيين جديدين في مدارس خانيونس، و4 مدارس جديدة في غزة، وتجهيزها بالأثاث والمواد اللازمة، كما يجري بناء 5 مدارس إضافية، تسلم خلال العام الدراسي المقبل.

ولفت إلى أن الوكالة استلمت حتى الآن أكثر من نصف عدد الكتب، على أن يتم تسلّم الباقية قبل نهاية الشهر الحالي، فيما سيجري تسليمها للطلاب في أول يوم دراسي.

المصدر / فلسطين أون لاين