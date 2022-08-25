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معروف: محاولات حثيثة للالتزام بنسبة الراتب الحالية والحفاظ على الحد الأدنى

25 اغسطس 2022 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف:" إن هناك محاولات حثيثة تقوم بها لجنة متابعة العمل الحكومي، لبقاء حالة الاستقرار للواقع المالي والالتزام بنسبة الراتب الحالية والحفاظ على الحد الأدنى".

وأعرب في تصريحات إذاعية، عن أمله مع توقعات خلال الشهر القادم، بانخفاض الكثير من السلع عالمياً، بأن ينعكس ذلك على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة وتعزيز الإيرادات الحكومية بما يسمح بتقليص فجوة العجز وإمكانية المضي قدما بالسياسية المالية.

وقال معروف:" خلال شهرين من قرار دعم المنتج المحلي فيما يتعلق بالأذونات الخاصة بالاستيراد لبعض المنتجات الواردة التي لها بديل محلي، زادت نسبة العمل في قطاعات الخياطة والنسيج ودخلت الى أكثر من 50 مصنعاً للخياطة، بما يعني مئات فرص العمل التي جرى توفيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رواتب الموظفين #الإعلامي الحكومي #انخفاض أسعار السلع

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