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 خلال شهرين فقط

"معروف": دعم المنتج المحلي في قطاع غزة زاد فرص العمل

25 اغسطس 2022 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
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سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة (أشيف)

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف:" خلال شهرين من قرار دعم المنتج المحلي فيما يتعلق بالأذونات الخاصة بالاستيراد لبعض المنتجات الواردة التي لها بديل محلي، زادت نسبة العمل في قطاعات الخياطة والنسيج ودخلت إلى أكثر من 50 مصنعاً للخياطة، بما يعني مئات فرص العمل التي جرى توفيرها".

وأشار خلال تصريحات إذاعية، إلى وجود توقعات بانخفاض الكثير من السلع عالمياً خلال الشهر القادم، معبراً عن أمله في أن ينعكس ذلك على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة وتعزيز الإيرادات الحكومية بما يسمح بتقليص فجوة العجز وإمكانية المضي قدما بالسياسية المالية.

وفي سياق متصل، أكد معروف أن "هناك محاولات حثيثة تقوم بها لجنة متابعة العمل الحكومي، لبقاء حالة الاستقرار للواقع المالي والالتزام بنسبة الراتب الحالية والحفاظ على الحد الأدنى".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#رواتب الموظفين #الإعلامي الحكومي #انخفاض أسعار السلع

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