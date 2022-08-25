الجنايات الكبرى تصدر حكمًا بالإعدام شنقًا في قضية مقتل مواطن

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة حكمًا يقضي بمعاقبة المدان (ع/ ش) بالإعدام شنقًا حتى الموت وذلك عن التهم المُسندة إليه في لائحة الاتهام المقدمة بحقه من النيابة العامة قي قضية مقتل المغدور” عاصم رفيق العرعير”.

وكان المتهم قد أطلق عدة أعيرة نارية من سلاح ناري من نوع(مسدس)كان بحيازته وقت ارتكاب الواقعة نجم عن ذلك إصابة المجني عليه بعيار ناري استقر في الرأس أدى إلى نزيف دموي نتج عنه تهتُّك في الدماغ مما أدى لوفاته على الفور كما هو مُوضَّح ومُبيّن تفصيلًا بتقرير الصفة التشريحية وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

يُذكر أنّ هيئة الجنايات الكبرى قد شُكّلت بقرار من المجلس الأعلى للقضاء مطلع العام الحالي وتختص بنظر قضايا الجنايات الخطيرة مثل قضايا القتل وقضايا الاتجار بالمخدرات والفساد، بهدف سرعة الفصل فيها وتعزيز التخصص القضائي وتحقيق الردع العام، ونحو الوصول للحد من معدلات هذه الجرائم والقضاء عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين