فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الجنايات الكبرى تصدر حكمًا بالإعدام شنقًا في قضية مقتل عاصم العرعير

حارة الشرف.. جغرافية صامدة رغم تغير السكان وتبدل الأحوال

22 عضو كونغرس يدينون إغلاق الاحتلال لمنظمات فلسطينية

المرور بغزة: 10 إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة

دعوات مقدسية لشدّ الرحال للمسجد الأقصى تحت عنوان "رباطنا درع"

4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضُا لاعتقالهم الإداري

"الحي الإسلامي".. تاج البلدة القديمة ودرع المسجد الأقصى

الأسرى يقررون حل الهيئات التنظيمية بكافة المعتقلات الأحد

الحي الأرمني.. أصغر أحياء القدس الوفية للهوية الفلسطينية

عائلات القدس.. عراقة وتاريخ يتجذران في المدينة العتيقة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"حماس": الاشتباك مع الاحتلال بالضفة يؤكد أنّ جرائمه لن توقف مدَّ المقاومة

25 اغسطس 2022 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
...
حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" (أرشيف)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تجتاح الضفة الغربية بشكل شبه يومي، يؤكد أنّ كلَّ جرائم الاحتلال لن توقف مدَّ المقاومة المتصاعد.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تصريح مقتضب، اليوم الخميس: إنّ "حالة الاشتباك مع الاحتلال خلال اقتحاماته لمدن الضفة الغربية، كما حدث الليلة في قرية برقين والتي أسفرت عن إصابة جندي صهيوني، تعكس إصرار الشباب الثائر على الفعل المقاوم والتصدي لعدوان الاحتلال".

وأردف قائلًا: إنّ "كل جرائم الاحتلال لن توقف مدَّ المقاومة المتصاعد في الضفة الغربية".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #حازم قاسم #المقاومة في الضفة #مد المقاومة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة