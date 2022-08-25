"حماس": الاشتباك مع الاحتلال بالضفة يؤكد أنّ جرائمه لن توقف مدَّ المقاومة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تجتاح الضفة الغربية بشكل شبه يومي، يؤكد أنّ كلَّ جرائم الاحتلال لن توقف مدَّ المقاومة المتصاعد.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تصريح مقتضب، اليوم الخميس: إنّ "حالة الاشتباك مع الاحتلال خلال اقتحاماته لمدن الضفة الغربية، كما حدث الليلة في قرية برقين والتي أسفرت عن إصابة جندي صهيوني، تعكس إصرار الشباب الثائر على الفعل المقاوم والتصدي لعدوان الاحتلال".

وأردف قائلًا: إنّ "كل جرائم الاحتلال لن توقف مدَّ المقاومة المتصاعد في الضفة الغربية".

المصدر / فلسطين أون لاين