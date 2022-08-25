"آبل" تخطط لتصنيع آيفون 14 في الهند

أفادت وكالة بلومبرج نيوز، بأن شركة أبل تخطط لبدء تصنيع هواتف آيفون 14 في الهند بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج في الصين.

وقال التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين إن الشركة تعمل مع الموردين لزيادة الإنتاج في الهند وتقليص التأخر في تصنيع أجهزة آيفون الجديدة والتي تراوحت من ستة إلى تسعة أشهر في الإصدارات السابقة.

ولم ترد أبل بعد على طلب رويترز للتعليق.

وتبحث أبل، التي تصنع معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل الصدام بين بكين وواشنطن وبعد أن أدت عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في العملاق الأسيوي.

قال محللون لوكالة بلومبيرغ إنهم يتوقعون أن تقوم شركة آبل بشحن آيفون القادم من كلا البلدين في نفس الوقت تقريباً، والذي كان من شأنه أن يكون معياراً مهماً في جهود "آبل" لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها.

ومن المرجح أن يتم الانتهاء من أول iPhone 14s من الهند في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الإصدار الأولي في سبتمبر/أيلول. وقال أحد المصادر لـ "بلومبيرغ" إنّ الهدف الطموح الانتهاء في 24 أكتوبر.

المصدر / وكالات