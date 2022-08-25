استطلاعات جديدة تظهر أغلبية لمعسكر نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومة

أظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية، مساء أمس، الأربعاء، اقتراب معسكر رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، من الحصول على أغلبية قد تمكنه من تشكيل حكومة ضيقة، في حين يتراجع تمثيل القائمة المشتركة إلى 5 مقاعد.

ولعل النتيجة الأبرز التي أظهرتها استطلاعات الرأي، هو تصاعد قوة حزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده عضو الكنيست الكاهاني، إيتمار بن غفير، الذي يغذي شعبيته بأوساط تيار معسكر اليمين والمستوطنين، عبر المسيرات الاستفزازية، والتحريض على الفلسطينيين، والدعوات إلى طردهم وتهجيرهم.

وبحسب الاستطلاعات، يحافظ الليكود على تفوقه في حين يحل حزب "ييش عتيد" ثانيا، ويرتفع تمثيل قائمة غانتس التي أطلق عليها تسمية "المعسكر الوطني"، بعد انضمام رئيس أركان الأسبق في الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.

* استطلاع القناة 13

معسكر نتنياهو (61 مقعدا): الليكود - 30 مقعدا؛ "عوتسما يهوديت" بزعامة الكاهاني إيتمار بن غفير - 9 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل شموتريتش - 7 مقاعد؛ "شاس" - 8 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد.

أحزاب الائتلاف الحالي (54 مقعدا): "ييش عتيد" - 23 مقعدا؛ "المعسكر الوطني" - 12؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد؛ "العمل" - 5؛ "القائمة الموحدة" - 4 مقاعد؛ "ميرتس" - 4 مقاعد.

ويتراجع تمثيل القائمة المشتركة بواقع مقعد واحد مقارنة بتمثيلها الحالي وتحصل على 5 مقاعد، فيما يفشل "الروح الصهيونية" برئاسة وزير الداخلية أييليت شاكيد، في تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

* استطلاع هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")

معسكر نتنياهو (60 مقعدا): الليكود - 33 مقعدا؛ "عوتسما يهوديت" - 8؛ "شاس" - 8 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" - 4 مقاعد.

أحزاب الائتلاف الحالي (55 مقعدا): "ييش عتيد" - 22 مقعدا؛ "المعسكر الوطني" - 14 مقعدا؛ "العمل" - 5؛ "يسرائيل بيتينو" - 5 مقاعد؛ "ميرتس" - 5 مقاعد؛ "القائمة الموحدة" - 4 مقاعد.

ويتراجع تمثيل القائمة المشتركة إلى خمسة مقاعد؛ يفشل "الروح الصهيونية" في تجاوز نسبة الحسم.

* استطلاع القناة 12:

معسكر نتنياهو (58 مقعدا): الليكود - 34 مقعدا؛ "عوتسما يهوديت" - 9 مقاعد؛ "شاس" - 8 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد.

أحزاب الائتلاف الحالي (57 مقعدا): "ييش عتيد" - 23 مقعدا؛ "المعسكر الوطني" - 13؛ "ميرتس" - 6 مقاعد؛ "العمل" - 5؛ "يسرائيل بيتينو" - 5 مقاعد؛ "القائمة الموحدة" - 5 مقاعد.

وفي حين تحصل القائمة المشتركة على 5 مقاعد، يفشل حزب "الصهيونية الدينية" في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على 2.8% من أصوات الناخبين، كما يفشل "الروح الصهيونية" في تجاوز نسبة الحسم.

المصدر / وكالات