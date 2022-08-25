منتخب فلسطين للشباب يختتم معسكره التدريبي ويستعد للسفر إلى فيتنام

غزة/ وائل الحلبي:

اختتم منتخب فلسطين للشباب معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة رام الله بمشاركة عدد من اللاعبين في إطار التحضيرات لخوض المعسكر الختامي قبل التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاماً.

ومن المقرر أن يغادر وفد المنتخب من الضفة وغزة يوم الثلاثاء القادم متوجهاً إلى فيتنام، حيث من المقرر أن ينضم اللاعبين المحترفين لمعسكر فدائي الشباب الذي سيستمر حتى موعد التصفيات التي ستقام في لاوس.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب استدعاء الثنائي عمرو رزق ومهند حسنين لمواصلة مشوارهما مع المنتخب، إلى جانب المهاجم محمد الغزاوي الذي سيتواجد في معسكر فيتنام للمرة الأولى، فيما تم استبعاد الحارس محمود الطيبي من قائمة اللاعبين المتواجدة في معسكر فيتنام.

ويستعد فدائي الشباب للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً التي ستقام في أوزبكستان العام القادم.

وأوقعت قرعة التصفيات منتخب فلسطين في مجموعة قوية ضمت إلى جواره منتخبات اليابان واليمن وغوام ولاوس، حيث تنطلق التصفيات في العاشر من سبتمبر القادم في لاوس، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني من بين المجموعات العشرة.

وسيخوض فدائي الشباب مباراتين وديتين في اطار معسكره التدريبي أمام منتخب فيتنام، قبل أن يغادر إلى لاوس في السابع من سبتمبر المقبل.

المصدر / فلسطين أونلاين