الصلاح يفوز على الرباط بدوري جوال لكرة اليد في غزة

حقق نادي الصلاح فوزا سهلا (38_11)، على مستضيفه الرباط، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري جوال للموسم 2022_2023 بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء الأربعاء، في صالة خلف العجلة بنادي خدمات البريج.

وظهر الصلاح بشكل مميز في انطلاقة المباراة، بالرغم من تسجيل الرباط أولا منذ الدقيقة الأولى عن طريق عماد الحواجري، لكن ردة الفعل جاءت قوية من لاعبي الصلاح بتسجيل إبراهيم صباح 7 أهداف، و4 أهداف لبلال صباح، بينما لك يتمكن الرباط من تسجيل أكثر من 4 أهداف عن طريق عماد الحواجري هدفين، وهدف لكل من أمير سلامة ومؤيد هدة، لينتهي الشوط 18_4 للصلاح.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرا، فاستمر فارق الأهداف الكبير، وظهر فارق الخبرة بين الفريقين، فسجل عبد الله المسلمي 4 أهداف للصلاح، و3 أهداف لعمر المسلمي كافضل مسجلين للفريق في هذا الشوط، بينما ظهر محمد حمدان بشكل جيد من جانب الرباط بتسجيله 4 أهداف، لينتهي الشوط 20_7 للصلاح، وبنتيجة إجمالية 38_11 لصالحه أيضا.

ورفع الصلاح رصيده للنقطة 9 في المركز الأول مؤقتا، وظل الرباط في المركز السادس وقبل الأخير بلا رصيد من النقاط.

أفضل مسجل للصلاح إبراهيم صباح (8) أهداف، بينما كان محمد حمدان أفضل مسجل للرباط بتسجيله (4) أهداف.

قاد اللقاء تحكيميا: مصطفى الحنجوري وأحمد بدوان للساحة، مسجل عمر السلوت، ميقاتي علي الكرنز، مراقب حكام أيمن بشير، لجنة مسابقات رامي أبو زيد.

المصدر / فلسطين أونلاين