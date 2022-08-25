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تراجع الذهب مع صعود الدولار

25 اغسطس 2022 . الساعة 01:46 بتوقيت القدس
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تراجعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، مع صعود الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1746.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه 0.7 % في الجلسة السابقة.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 % إلى 1769.20 دولار.

واستقر الدولار قرب ذروته في الآونة الأخيرة مقابل العملات المنافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وسيتركز الاهتمام على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في المؤتمر السنوي العالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة للحصول على مزيد من الإشارات حول احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وكان نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس أحدث مسؤول يؤكد على أن تركيز البنك المركزي ينصب على السيطرة على التضخم قبل أي شيء آخر.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس/آذار لاحتواء ضغوط التضخم وأشار إلى أن المزيد من التشديد سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 19.05 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.4 % إلى 875.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 1976.28 دولار.

المصدر / وكالات
#الذهب #البنك المركزي #الدولار #المستثمرين #جاكسون

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