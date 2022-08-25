أهداف مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية

حسم التعادل 3-3 مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، من أجل جمع التبرعات لجمع الأموال لعلاج مرضى التصلب الضموري الجانبي.

وتقدم فريق مانشستر سيتي عن طريق الأرجنتيني جولييان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك بيير إيميرك أوباميانغ هدف التعادل لبرشلونة بعده بـ8 دقائق وبالتحديد بالدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، تقدم فرينكي دي يونغ بالهدف الثاني لبرشلونة عند الدقيقة 66، وبعد مرور 4 دقائق فقط، أدرك السيتي هدف التعادل عن طريق بالمر.

وتقدم ممفيس ديباي مرة أخرى لبرشلونة بالهدف الثالث في الدقيقة 79، قبل أن يدرك التعادل فريق مانشستر سيتي عن طريق ركلة جزاء سجلها الجزائري رياض محرز.

وهذه هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها بيب غوارديولا مع لاعبه السابق في برشلونة، تشافي هيرنانديز، الذي تولى القيادة الفنية مؤخرًا للفريق الكتالوني.

المصدر / وكالات