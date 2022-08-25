أهداف مباراة الأهلي وانبي.. "الأحمر" يستعيد نغمة الانتصارات

عاد الأهلي إلى سكة الانتصارات الغائبة منذ مباراتين بفوز معنوي على ضيفه إنبي بهدفين نظيفين مساء الأربعاء، في ختام منافسات المرحلة الثانية والثلاثين للدوري المصري لكرة القدم والتي شهدت تتويج الزمالك بطلاً للمرة الـ 14 في تاريخه.

سجل للأهلي البديلان الموزمبيقي لويس ميكيسوني (71) ومحمد محمود (90)، فيما أهدر مصطفى شلبي ركلة جزاء لانبي (67).

ورفع الأهلي رصيده الى 67 نقطة في المركز الثالث، فيما تلقى انبي الخسارة الثانية توالياً والـ 13 هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

سيطر لاعبو إنبي على الشوط الأوّل من دون فاعلية أو خطورة على مرمى الاهلي المتراجع للدفاع.

جاء الهدف الأول بعد اثارة كبيرة، إذ تعرض ايبوكا مهاجم انبي للعرقلة من جانب محمد شرقية ليحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها شلبي وسددها ارتدت من العارضة وشتتها الدفاع (67).

ورد الأهلي بهجمة منظمة وصلت لأحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء فرواغ هشام عادل وسدد في جسد الحارس عبدالعزيز البلعوطي (69)، وبعد فاصل من التمريرات بين لاعبي الاهلي وصلت الكرة لميكيسوني داخل منطقة الجزاء سددها على يسار البلعوطي محرزاً هدف التقدم (71).

وفي الدقيقة 90 سدد البديل الآخر زياد طارق كرة ارتدت من البلعوطي لتجد المتابع محمد محمود سددها على اليسار الحارس محرزاً الهدف الثاني.