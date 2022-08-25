"فتح" تهنئ رئيسة حزب ميرتس (الإسرائيلي) بفوزها برئاسة الحزب

هنأت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح رئيسة ميرتس زهافا جلون على انتخابها رئيسة جديدة لحزب "ميرتس" بعد إجراء الإنتخابات المبكرة.

وكُشف القناة الـ12 الإسرائيلية خلال النشرة الرئيسية الليلة عن الرسالة والتي جاء فيها: "لقد حرّكْتِنا جميعًا بخطاب النصر الذي القيتيه".

وكتب العضو في فتح محمد المدني الذي بعث بالرسالة لزهافا جالون: "نهنئكم بفوزكم في الانتخابات التمهيدية"، وجاء في الكتاب الذي رفعه لجالون مهنئاً: "النضال من أجل المساواة بين العرب واليهود حي وبصحة جيدة، والكفاح من أجل إنهاء الاحتلال ومن أجل السلام ما زال حيا وبصحة جيدة"

وفازت عضو الكنيست السابقة، زهافا غلؤون، برئاسة حزب "ميرتس"، مساء الثلاثاء، وذلك في ولاية ثانية لها في موقع رئيس الحزب الذي يستعد لخوض انتخابات الكنيست الـ 25 في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين