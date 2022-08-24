فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رجل ينجو بأعجوبة من هجوم تمساح عملاق

البرغوثي: الجرأة على انتهاك الأقصى مدعاة لاستنهاض الهمم

قوات الاحتلال تعتقل نجل الشهيد محمد ريحان على حاجز في نابلس

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ترفض تدنيس الأقصى

زعارير يدعو لوقفة شاملة لنصرة الأسرى ودعم مطالبهم

9 أعمال مقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

جماعات استيطانية تدعو لاقتحام الأقصى غدا

"الأونروا" تكشف تفاصيل صرف المساعدة المالية لـ 22 ألف لاجئ

مؤمن البواب يتلقى عرضاً من الدوري العراقي

خدمات رفح يهزم غزة الرياضي وتفوق الصداقة على الشجاعية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ترفض تدنيس الأقصى

24 اغسطس 2022 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
...

دانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية قيام مستوطِنات متطرفات بنشر صور فاضحة لهن من داخل الحرم القدسي، في سابقة خطيرة تحدث في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت لجنة المتابعة أن الانتهاك الدنيئ يأتي في إطار خطوات متدحرجة تهدف لتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً وهي امتداد غير منفصل عن الاقتحامات المتكررة للمستوطنين ضمن مساس بمشاعر وكرامة أكثر من مليار  ونصف المليار عربي ومسلم.

وطالبت اللجنة أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية بضرورة النفير والاحتشاد في باحاته للدفاع عن مقدساتنا ومنع جميع محاولات اقتحامه، ورفض أي فرض لواقع جديد للمدينة المقدسة.

ودعت اللجنة الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم والمؤسسات الدولية للوقوف أمام إجراءات العدو واستفزازاته التي ستؤدي في نهاية المطاف لتفجير الأوضاع في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #اقتحامات #مستوطنون #لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة