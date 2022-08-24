فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأونروا" تكشف تفاصيل صرف المساعدة المالية لـ 22 ألف لاجئ

مؤمن البواب يتلقى عرضاً من الدوري العراقي

خدمات رفح يهزم غزة الرياضي وتفوق الصداقة على الشجاعية

مستوطِنة تستفزُّ مشاعر المسلمين في الأقصى بعد التقاطها صورًا "شبه عارية"

حمادة: دخول متطرفات للأقصى بلباس فاضح استفزاز مدان

أمان: السلطة أنفقت 23% على الأمن ودفعة واحدة للفقراء في 2022

حملة أكاديمية تعترض على قبول منظمة صهيونية كهيئة استشارية في الأمم المتحدة

إيران: تلقينا الرد الأميركي على مقترحاتنا ونقوم بمراجعته وتقييمه

حدث نادر وغير مسبوق في تاريخ الدوري السعودي

صبري: تدنيس المسجد الأقصى بالملابس الفاضحة قمة التحدي

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"الأونروا" تكشف تفاصيل صرف المساعدة المالية لـ 22 ألف لاجئ

24 اغسطس 2022 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
...

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء اليوم الأربعاء، أنها ستوزع خلال الأسابيع المقبلة مساعدات نقدية للاجئين الأكثر حاجة في قطاع غزة.

وأوضحت الأونروا، في بيان لها، أنها ستصرف 50 دولارا للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه المساعدات التخفيف من عبء الآثار الاقتصادية الصعبة.

وبيّنت الأونروا، أن حوالي 22 ألف لاجيء سيستفيد من هذه المساعدات النقدية، لافتة إلى أنها ستتواصل مع هذه الأُسر لاستلام المساعدات النقدية عبر البنوك.

وأشارت الأونروا إلى أنها اختارت الأُسر المستفيدة، ممن تُعيلها امرأة أو قاصر، أو كبير في السن، وكذلك ممن يوجد في الأسرة أفراد من ذوي الإعاقة أو أفراد يعانون من أمراض مزمنة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #اللاجئين الفلسطينيين #الأونروا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة