"الأونروا" تكشف تفاصيل صرف المساعدة المالية لـ 22 ألف لاجئ

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء اليوم الأربعاء، أنها ستوزع خلال الأسابيع المقبلة مساعدات نقدية للاجئين الأكثر حاجة في قطاع غزة.

وأوضحت الأونروا، في بيان لها، أنها ستصرف 50 دولارا للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه المساعدات التخفيف من عبء الآثار الاقتصادية الصعبة.

وبيّنت الأونروا، أن حوالي 22 ألف لاجيء سيستفيد من هذه المساعدات النقدية، لافتة إلى أنها ستتواصل مع هذه الأُسر لاستلام المساعدات النقدية عبر البنوك.

وأشارت الأونروا إلى أنها اختارت الأُسر المستفيدة، ممن تُعيلها امرأة أو قاصر، أو كبير في السن، وكذلك ممن يوجد في الأسرة أفراد من ذوي الإعاقة أو أفراد يعانون من أمراض مزمنة.

المصدر / فلسطين أون لاين