مؤمن البواب يتلقى عرضاً من الدوري العراقي

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كشف اللاعب مؤمن البواب مدافع فريق نادي شباب رفح النقاب، عن تلقيه عرضا للعب في الدوري العراقي.

واستبعد البواب الموافقة على العرض، الذي تلقاه عبر أحد وكلاء اللاعبين، بسبب الأوضاع الأمنية مشيرا إلى أن جل تركيزه مع النصر المصري، الذي يخوض فترة اختبارات معه حاليا.

ووصل البواب الأسبوع الماضي، العاصمة المصرية القاهرة، لخوض اختبارات مع أندية مصرية، للاحتراف في إحداها، بناء على ترشيح من أحد وكلاء اللاعبين.

وفي سياق منفصل، يواصل اللاعب عبد الرحمن وشاح مهاجم فريق اتحاد بيت حانون، خوض اختبارات مع فريق نادي إف سي مصر، بانتظار حسم أموره خلال الأيام القادمة.

المصدر / فلسطين أونلاين